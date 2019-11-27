Вместо Министерства финансов ПриватБанком теперь владеет Кабинет министров Украины. Об этом пишет Finclub со ссылкой на данные с сайта НБУ.

Национализация ПриватБанка состоялась в декабре 2016 года, когда Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал 100% акций неплатежеспособного ПриватБанка Минфина за 1 гривну. Уже на 21 декабря 2016 владельцем 100% акций ПриватБанка была "государство Украина в лице Министерства финансов". Эти данные же были на 1 января 2019 года.

Однако уже на 25 сентября 2019 владельцем 100% акций ПриватБанка стала "государство Украина в лице Кабинета министров".



Дело в том, что в украинских судах Игорь Коломойский оспаривает договор купли-продажи акций ПриватБанка между ФГВФЛ и Минфином. Если Минфин проигрывает, он должен вернуть акции олигарху. Но после передачи акций Кабинету министров, Минфин уже не имеет к ним доступа.

Суд, который может принять решение о денационализаии ПриватБанка, состоится уже 19 декабря.

Между тем, Коломойский заявил, что ему вернут Приватбанк в ближайшее время и МВФ в курсе, но Гончарук все отрицает.