Зеленский и Путин готовятся к встрече вдвоем

Чуть более года назад СНБО под руководством Петра Порошенко объявил о введении военного положения. Отношения Украины и России на тот момент достигли критической точки, на которой не находились даже во время аннексии Крыма.

Год спустя все это вспоминается как страшный сон. Вчера и помощник президента РФ Владимира Путина, и президент Украины Владимир Зеленский объявили о том, что в Париже, во время саммита "нормандской четверки", может состояться двусторонняя встреча двух глав государств.

Нет никаких гарантий, что парижские встречи закончатся успехом. Однако ясно одно: если таких встреч не будет, затянувшийся конфликт Украины с Россией может продолжаться бесконечно.

Хотя на данный момент в публичном пространстве нет информации о том, о чем конкретно могут говорить стороны на переговорах. Нет и серьезных шагов со стороны Киева, которые существенно меняли бы ситуацию.

Известно разве что о том, что на Банковой уже подготовлен проект закона об особом статусе Донбасса на замену нынешнему, который будет приниматься после парижской встречи. Однако неизвестно, согласован ли этот проект с Москвой. Наоборот, есть сигналы, что его вообще могут не принять до нового года. И тогда и старый закон прекратит действие, и нового не будет.

Зато в последние дни наметился осторожный прогресс в переговорах по газу. И очевидно, что эта тема будет одной из главных во время личной встречи Зеленского с Путиным – естественно, наряду с темой Донбасса. Причем, не исключено, что результат газовых переговоров как раз будет положительным.

Донбассу вернут пенсии: закон от четырех фракций

Тем временем вчера стало известно, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект 2083-д "О реализации права на пенсию", который можно назвать революционным. В нем предусматривается право граждан, живущих на неподконтрольных территориях, получать пенсию без справки переселенца, причем не только текущую, но и за все предыдущие годы.

На фоне предыдущей власти, которая приравнивала пенсию для жителей "республик" к финансированию терроризма, это огромный шаг вперед. И самое главное – речь идет не о пропагандистском законопроекте, а о документе, который уже в момент регистрации имеет высокие шансы на принятие.

Это становится ясно из перечня авторов законопроекта, в котором сразу 17 депутатов. Причем в него вошли представители как "Слуги народа", так и "Оппозиционной платформы – За жизнь", и группы "За будущее". Но главный сюрприз – присутствие в этом списке лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, которая ранее в симпатиях к Донбассу замечена не была.

С учетом этого списка авторов можно предположить, что законопроект будет принят более чем 300 голосами. Против будут разве что две самые маленькие фракции парламента – "Евросолидарность" и "Голос". Но их голоса в этой Раде ничего не решают.

Зачем Коломойский атакует Нацбанк

Руководство Нацбанка вчера выпустило специальное заявление, направленное против бывшего совладельца "Приватбанка" Игоря Коломойского. Согласно заявлению, Коломойский уже несколько недель ведет войну против НБУ, преследуя сразу несколько целей: во-первых, чтобы не возвращать 5,5 млрд долларов, во-вторых, чтобы дискредитировать руководство Нацбанка, в-третьих, чтобы сорвать сотрудничество Украины с МВФ.

В принципе, это заявление недалеко от истины, если смотреть на нее с точки зрения НБУ. С точки зрения Коломойского, который действительно ведет войну против руководства Нацбанка, все, естественно, выглядит иначе: у него отобрали банк, а теперь хотят еще и отобрать деньги. Естественно, что глава НБУ Смолий и его зам Рожкова, против которых направлены атаки за их участие в национализации "Приватбанка", для олигарха выглядят злейшими врагами.

Что же касается МВФ, то трудно ожидать от олигарха любви к нему в ситуации, когда фонд ставит главным условием продолжения сотрудничества как раз обнуление Коломойского.

В такой ситуации удивительно не то, что бывший хозяин "Приватбанка" устраивает акции протеста возле здания Нацбанка, а то, что он не включил все свои подковерные рычаги для увольнения Смолия и Рожковой (о чем, кстати, вопрос всерьез даже не ставился, несмотря на смену власти).

Так что то, что мы имеем сегодня, это не атака, а – максимум – артподготовка. Атака начнется, когда в следующем году встанет вопрос о смене правления НБУ. Вот тогда то против Смолия и Рожковой начнется настоящая атака.

"Замминистра через постель": конец скандала?

Правительство определилась со своей позицией в скандале с замом министра инфраструктуры Александрой Клитиной: вчера она была уволена со своей должности. Уволена показательно – не по собственному желанию, а по представлению министра Владислава Криклия, который даже на заседание не пришел.

Это увольнение, безусловно, логично с точки зрения власти. Хотя изначальный посыл – что якобы Клитина попала на должность "через постель" – так и остался недоказанным, она добила сама себя всем дальнейшим поведением.

Прежде всего, конечно, речь идет о переписке с "Джокером", в которой замминистра раскритиковала своего непосредственного начальника и даже высказала желание занять его должность. После этого Криклий вполне естественно не захотел видеть ее своим замом.

Ну, и пресс-конференция в красном платье и черных чулках, на которой выяснилось, что замминистра по евроинтеграции с трудом формулирует мысли без текста на бумаге и обвиняет журналистов в манипуляциях. Неизвестно, кто посоветовал провести эту пресс-конференцию, но этот некто явно хотел, чтобы Клитина поставила на себе крест.

Поэтому произошедшее вчера уже никого не удивило. Остался только вопрос о том, сколько еще подобных замов по евроинтеграции есть в правительстве и сколько времени они еще продержатся.

Впрочем, с Клитиной точку ставить все-таки рано. Она обещает новую пресс-конференцию уже сегодня.

Суд над Садовым

Высший антикоррупционный суд вчера определял меру пресечения для мэра Львова Андрея Садового. Арестом разбирательство закончиться не могло, поскольку прокуратура этого и не требовала, поэтому главная интрига состояла в том, какую сумму залога выставит суд – 50 миллионов, как просила прокуратура (Садовой сразу сказал, что таких денег у него нет), или все-таки меньше.

Во всем остальном ситуация, в общем-то ясна. Садовой сам по себе власть не очень интересует, но он является первой жертвой в борьбе Зе-команды за победу на местных выборах.

На сегодняшний день только выборная власть на местном уровне и осталась неподконтрольной президенту. Причем существуют всего 4-5 городов, где эта власть неподконтрольна показательно: Киев, Харьков, Одесса, Днепр и Львов. У остальных местных властей просто нет ресурсов, чтобы позволить себе публичную оппозицию.

И теперь мэры этих городов вполне естественно попадают под удар. Кличко уже первый удар выдержал и вынужден был пойти на компромиссы с Банковой, борьба с Кернесом и Трухановым только начинается, а Садовой как самая слабая с точки зрения ресурсов фигура – уже в суде. Возможно, на нем все и завершится – если остальные поймут, чего от них хотят.

Правда, тут еще нужно понять, чего хочет центральная власть от вышеперечисленных мэров. Ведь если бы с Кернесом хотели договориться, то губернатор уже встретился бы с ним, а не игнорировал. Поэтому можно сделать вывод, что всех пятерых топ-мэров власть хочет убрать. А им, соответственно, ничего не останется, как защищаться. Или сдаться, если достанут силовиками.