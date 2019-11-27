Поединок-реванш между обладателем титула чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руисом и британской суперзвездой Энтони Джошуа можно будет посмотреть в субботу, 7 декабря, в 21:30 в программе "Большой бокс" на "Интере". Там будет прямая трансляция боя. Об этом сообщает пресс-служба "Интера".

Встреча боксеров состоится на Diriyah Arena в Эд-Диръии, Саудовская Аравия.

В предыдущем бою Руис добыл победу техническим нокаутом в седьмом раунде. Для Джошуа этот сенсационный проигрыш стал первым в карьере и повлек за собой потерю всех чемпионских титулов.

Официальный претендент на поединок с победителем этого противостояния - украинец Александр Усик.

Ранее "Страна" сообщала, что за бой с Усиком Чисора может получить 2,6 миллиона долларов.

Также мы рассказывали, что появилось видео того, как Усик провел тренировку на тонком льду.