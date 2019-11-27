В среду, 27 ноября, около 15:00, в Вишневом Киевской области, на перекрестке Европейской и Киевской водитель автомобиля BMW (#HSWH5005 D) сбил мужчину.

Об этом сообщает КиевОперативный, опубликовавший и видео с места ДТП.

Как сообщала "Страна", ранним утром 26 ноября, в Черкасской области произошло масштабное ДТП с участием 10 грузовых и легковых автомобилей, а также рейсового автобуса.

Также сообщалось о том, что в Киевской области на территории села Гатное произошло ДТП. Вечером на перекрестке столкнулись легковой автомобиль и автобус.

На видео с места ДТП обращает на себя внимание странная манера вождения водителя легковушки,

Напомним, что оледенение во Львовской области стало причиной массовых ДТП. По предварительным подсчетам, более 300 пешеходов травмировались и более 50 ДТП произошли на дорогах. Утром местные жители снимали, как автомобили объезжали скользкую дорогу по обочине.