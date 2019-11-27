Президент Российской Федерации Владимир Путин при разговоре с жителями Санкт-Петербурга посоветовал им меньше думать об украинской проблематике. Об этом глава РФ сказал в разговоре с одним из петербуржцев, который состоялся после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину. Новость передает ТАСС.

Один из тех, кто обращался к Путину, был особенно активен, подошел очень близко к Путину, которого окружили охранники и сказал, что у него есть и изложил собственные мысли по нескольким вопросам, в том числе и об Украине. Мужчина передал президенту РФ какую-то тонкую книгу или тетрадь и сказал, что хотел бы задать ему вопрос по Украине. Путин не дал договорить жителю Питера и ответил: "Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать". После реплики толпа засмеялась и мужчине не дали договорить.

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Ранее "Страна" сообщала, что Путин в Санкт-Петербурге обнял пенсионерку, пожаловавшуюся на проблемы ее дочери.

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