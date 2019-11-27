В Верховной Раде 21 ноября зарегистрировали законопроект № 2478 "О внесении изменений в Закон Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" относительно представления иностранцами и лицами без гражданства биометрических данных для оформления виз".

Он предусматривает внесение изменений в Закон "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" в части создания правовых оснований для сбора биометрической информации иностранцев и лиц без гражданства в рамках процедуры оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию.

В Законе о правовом статусе иностранцев предложено установить, что правила оформления иностранцам и лицам без гражданства визы, в том числе подачи ими своих биометрических данных во время оформления визы, и перечень документов, необходимых для ее получения, устанавливаются Кабмином.

Иностранцу или лицу без гражданства могут отказать в предоставлении визы также в случае отказа заявителя подать свои биометрические данные для их фиксации (если иное не предусмотрено законодательством или международными договорами Украины).

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Напомним, что с 1 января 2019 года в Украине изменят форму налоговой декларации.