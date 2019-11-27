В "ДТЭК Киевские электросети" подробно описали аварию, случившую в центре Киеве, и рассказали, когда будет полностью восстановлено электроснабжение.

"В 16:59 на распределительной подстанции 412 (10кВ), что в Печерском районе города Киева, произошла аварии. В результате короткого замыкания была повреждена ячейка электрооборудования линии "Бастионная". Без света оставалось 52 жилых многоквартирных домов, 14 частных домов и 15 учреждений, находящихся на улице Джона Маккейна, Старонаводницкая и Иоанна Павла II", - говорится в сообщении "ДТЭК Киевские электросети".

Компания заявляет, что после получения информации об аварийном отключении на место выехали аварийные бригады.

"По состоянию на 20:20 без света оставались 18 многоквартирных и 7 частных домов. Сейчас завершается переподключение потребителей на резервные линии. В ближайшее время все клиенты будут подключены к сети", - говорят в "ДТЭК Киевские электросети"

В компании добавили, что в течение ночи их специалисты будут восстанавливать поврежденное оборудование, чтобы восстановить питания потребителей по основной схеме.

Как сообщала "Страна", в результате ЧП обесточена была и Верховная Рада, где проходили слушания по вопросам экологии.

Как парламент работал без света - смотрите фото и видео.