Сегодня вечером в центре Киева отключили света. Причина - авария на подстанции

На момент подготовки материала неполадки не устранены. Но ненадолго была обесточена и Верховная Рада, где проходили слушания по вопросам экологии

Политики поделились в Facebook фото и видео, как это было. 

"Сегодня почувствовала что такое форс-мажор! Так выглядит парламент, когда пропал свет, а полный зал участников парламентских слушаний! Символично - потому слушания по вопросам экологии", - написал в Facebook зампредседателя парламента Елена Кондратюк, и прикрепила фото обеспеченной Верховной Рады. 

Обесточенная Верховная Рада. Фото: Facebook / Олена Кондратюк

Также фото блэкаута в парламенте опубликовал в Facebook Евгений Никулин: 

Фото: facebook.com/savenko.vsevolod

Видео: facebook.com/dtek.dp

Пока неполадки устраняют, в центре Киева не работают светофоры и дорожное освещение. 

Затруднено движение в Печерском районе. Практически парализовано - на бульваре Дружбы Народов. Также большие пробки на бульваре Леси Украины и Большой Васильковской. 

По последним данным, обесточены 245 зданий. 

Ранее мы сообщали, что в Украине собрались повысить тариф на электроэнергию для населения, которое много потребляет

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