Сегодня вечером в центре Киева отключили света. Причина - авария на подстанции.

На момент подготовки материала неполадки не устранены. Но ненадолго была обесточена и Верховная Рада, где проходили слушания по вопросам экологии.

Политики поделились в Facebook фото и видео, как это было.

"Сегодня почувствовала что такое форс-мажор! Так выглядит парламент, когда пропал свет, а полный зал участников парламентских слушаний! Символично - потому слушания по вопросам экологии", - написал в Facebook зампредседателя парламента Елена Кондратюк, и прикрепила фото обеспеченной Верховной Рады.

Обесточенная Верховная Рада. Фото: Facebook / Олена Кондратюк

Также фото блэкаута в парламенте опубликовал в Facebook Евгений Никулин:

Фото: facebook.com/savenko.vsevolod

Видео: facebook.com/dtek.dp

Пока неполадки устраняют, в центре Киева не работают светофоры и дорожное освещение.

Затруднено движение в Печерском районе. Практически парализовано - на бульваре Дружбы Народов. Также большие пробки на бульваре Леси Украины и Большой Васильковской.

По последним данным, обесточены 245 зданий.

Ранее мы сообщали, что в Украине собрались повысить тариф на электроэнергию для населения, которое много потребляет.