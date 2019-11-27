Как Рада провела слушания по экологии после отключения света. Фото и видео
Сегодня вечером в центре Киева отключили света. Причина - авария на подстанции.
На момент подготовки материала неполадки не устранены. Но ненадолго была обесточена и Верховная Рада, где проходили слушания по вопросам экологии.
Политики поделились в Facebook фото и видео, как это было.
"Сегодня почувствовала что такое форс-мажор! Так выглядит парламент, когда пропал свет, а полный зал участников парламентских слушаний! Символично - потому слушания по вопросам экологии", - написал в Facebook зампредседателя парламента Елена Кондратюк, и прикрепила фото обеспеченной Верховной Рады.
Обесточенная Верховная Рада. Фото: Facebook / Олена Кондратюк
Также фото блэкаута в парламенте опубликовал в Facebook Евгений Никулин:
Фото: facebook.com/savenko.vsevolod
Видео: facebook.com/dtek.dp
Пока неполадки устраняют, в центре Киева не работают светофоры и дорожное освещение.
Затруднено движение в Печерском районе. Практически парализовано - на бульваре Дружбы Народов. Также большие пробки на бульваре Леси Украины и Большой Васильковской.
По последним данным, обесточены 245 зданий.
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