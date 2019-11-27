В Шевченковском райсуде Киева 20 ноября обязали следователя СБУ зарегистрировать уголовное производство против руководства НБУ по заявлению членов общественной организации "Правовое партнерство Украины".

Об этом говорится в письменных ответах на заявления организации в СБУ и суд, сообщает проект "Стоп коррупции".

Члены "Правового партнерства Украины" 7 октября 2019 года обратились в СБУ с заявлением о совершении руководством НБУ преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – "государственная измена".

Они утверждают, что курс гривны, который устанавливает Нацбанк, не соответствует экономическим реалиям, в том числе противоречит сальдо внешней торговли, заложенному в бюджет-2019 курсу и растущему дефициту бюджета. Таким образом, утверждают активисты, НБУ подвергает угрозе экономику Украины.

"Считаем, что при таких показателях рост курса гривны возможен только в случае незаконной деятельности должностных лиц Национального банка Украины, что наносит значительный ущерб экономике Украины и грозит подрывом экономической безопасности Украины, – сказано в заявлении.– Должностные лица Национального банка Украины вопреки государственным интересам, которые охраняются законом, осуществляют укрепление национальной валюты путем сокрытия обстоятельств, фактов и данных по сделкам купли-продажи долларов США, которые заключались банками на межбанковском валютном рынке Украины с другими банками и Национальным банком Украины, манипулирования данными внешнеэкономического сальдо при расчете курса гривны, что приводит к наращиванию долгов страны и наносит значительный ущерб экономике Украины и экономической безопасности Украины, и совершили преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины".

В СБУ 16 октября отказались вносить сведения в Единый реестр досудебных расследований, и отметили, что "следователи Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование преступлений, совершенных председателем Национального банка Украины, его первым заместителем и заместителем", пишет "СтопКор".

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Как сообщала "Страна", в течение первых девяти месяцев 2019 года отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на $549,9 млн по сравнению с январем-сентябрем 2018 года. При этом курс доллара в 2018 году был заметно выше.

Напомним, что доллар на межбанке превысил отметку 24 грн/$1.