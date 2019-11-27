Правительство изменило порядок взимания единого сбора в пунктах пропуска через украинскую границу. Соответствующее постановление № 782 от 21 августа 2019 года вступило в силу сегодня, 27 ноября.

Такой сбор будет взиматься единовременно органом доходов и сборов, осуществляющим таможенные формальности в пункте пропуска или пункте контроля через госграницу, во время ввоза транспорта на таможенную территорию Украины. Его будет платить владелец транспорта или груза, или перевозчик груза, или другое лицо, уполномоченное владельцем или перевозчиком.

Единый сбор будет взиматься по единому платежному документу - унифицированной таможенной квитанции. Форму, порядок заполнения и использования квитанции установит Минфин.

Единый платежный документ будет составляться в бумажной форме или в форме электронного документа.

По одной унифицированной таможенной квитанции может насчитываться и взиматься единый сбор с одного или нескольких автомобилей, железнодорожных вагонов, контейнеров, пересекающих государственную границу и указанных в соответствующем документе, который согласно ст. 335 ТК Украины подается органу доходов и сборов в пункте пропуска через госграницу для осуществления таможенных формальностей (международная товаротранспортная накладная, перечень коносаментов, передаточная ведомость на железнодорожный подвижной состав и т. п.).

Единый сбор будет рассчитывать должностное лицо органа доходов и сборов по ставкам, определенным в Законе о едином сборе.

Уплатить единый сбор можно в наличной или безналичной форме, в частности с применением авансовых платежей (предоплаты).

Расчет единого сбора приведен в приложении к Порядку. Сбор будет рассчитываться по двум формулам:

За проезд транспортных средств автомобильными дорогами Украины.

За проезд транспортных средств с превышением установленных размеров общей массы, осевых нагрузок и (или) габаритных параметров.

Также определено, как будет взиматься единый сбор за проведение мероприятий официального контроля (в частности в форме предварительного документального контроля).

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