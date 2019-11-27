Сегодня в Киеве - ЧП. Без электричества вечером остался центр столицы, в частности, нет света на Печерске, на улице Ивана Кудри и на бульваре Леси Украинки. Отключился свет и в Верховной Раде прямо во время слушаний по экологии.

Как сообщили "Стране" в компании "ДТЭК Киевские электросети", произошло аварийное отключение из-за повреждения высоковольтной линии 110 кВ.

Причины ее повреждения в компании пока назвать не могут. Бригады уже работают над устранением аварии.

"Наши сотрудники на данный момент перезапитали около 40 домов. Ещё 14 будут в самое ближайшее время со светом. Бригады будут всю ночь ремонтировать эту линию. Сейчас потребители переключаются диспетчерами на резервные источники питания", - сообщили "Стране" в компании.

Более подробную информацию в "ДТЭК Киевские электросети" пообещали предоставить в ближайшее время.

"Страна" следит за развитием ситуации.

Ранее "Страна" сообщала, что в Верховной Раде вырубило свет во время слушаний о приоритетах в экологии.