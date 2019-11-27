Гендиректор Харьковского государственного авиационного завода Сергей Задорожный заявил, что Украина должна вернуть Казахстану авансовый платеж в размере 15 млн долларов за недостроенный АН-78, который взялись строить еще в 2017 году. Либо достроить самолет.

Об этом он заявил на круглом столе "Современное состояние и перспективы предприятий авиационной промышленности Украины", передает "112 канал".

"По АН-74 такой контракт (с Казахстаном) был решением суда в прошлом году расторгнут. Мы сегодня должны либо возместить авансовый платеж, который предоставил Казахстан (это 15 млн долл.), либо достроить этот самолет. На выставке в Киеве мы встречались с представителями казахской стороны, составили протокол: с их стороны было два предложения и с нашей стороны два предложения, как решить этот вопрос. Если ничего не изменится, в ближайшее время мы планируем с представителем "Укроборонпрома" поездку по этому вопросу в Казахстан", - сказал Задорожный.

Глава предприятия отметил, что самолет находится в высокой степени готовности, на 80% он готов. Вопрос только в комплектации. Если он будет решен, для завершения строительства машины понадобится от 4 до 8 месяцев.

Гендиректор рассказал, что ситуация на предприятии сейчас очень тяжелая. Харьковский авиационный завод уже пять лет находится в процессе банкротства.

"19 декабря будет очередной суд, на котором решат, будет ли предприятие подвержено санации. Мы совместно с арбитражным управляющим готовим план санации", - сообщил Задорожный.

Ранее "Страна" сообщала, что президент "Антонова" предсказал крах предприятия через 5 лет если не будет обновлено оборудование.

Также мы разбирались, что происходило в 2018 году с контрактом на поставки самолетов в Баку.