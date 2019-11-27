Сегодня вечером, 27 ноября, в центре Киева отключили отключили электроэнергию.

По данным корреспондентов "Страны", света нет на Печерске, на улице Ивана Кудри и на бульваре Леси Украинки.

Также была обесточена Верховная Рада, где проходят парламентские слушания по вопросам экологии.

Народные депутаты отнеслись к чрезвычайному происшествию с юмором.

"Сегодня почувствовала что такое форс-мажор! Так выглядит парламент, когда пропал свет, а полный зал участников парламентских слушаний! Символично - потому слушания по вопросам экологии", - написал в Facebook зампредседателя парламента Елена Кондратюк, и прикрепила фото обеспеченной Верховной Рады.

Обесточенная Верховная Рада. Фото: Facebook / Олена Кондратюк

Впрочем, конкретно в Верховной Раде неполадка была короткой - свет зажгли через пять минут. В других зданиях неполадки продолжают наблюдаться.

Как стало известно "Стране", причина ЧП - авария на подстанции. В компании "ДТЭК Киевские электросети" нам сообщили, произошло аварийное отключение из-за повреждения высоковольтной линии 110 кВ.

Причины ее повреждения в компании пока назвать не могут. Бригады уже работают над устранением аварии.

"Наши сотрудники на данный момент перезапитали около 40 домов. Еще 14 будут в самое ближайшее время со светом. Бригады будут всю ночь ремонтировать эту линию. Сейчас потребители переключаются диспетчерами на резервные источники питания", - отметили в компании.

Тем временем, затруднено движение в Печерском районе. Практически парализовано - на бульваре Дружбы Народов. Также большие пробки на бульваре Леси Украины и Большой Васильковской.

По последним данным, света нет в 245 зданиях.

Материал дополняется...