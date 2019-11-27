Киевская прокуратура подозревает 41-летнего мужчину в развращении 10-летней девочки и сексуального насилия над ней. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Подозреваемый через социальные сети знакомился с несовершеннолетними, добавлялся им в друзья и начинал общение. Познакомившись с 10-летней школьницей, он начал посылать ей сообщения сексуального содержания и фотографии порнографического характера.



В дальнейшем подозреваемый встретился с потерпевшей, отвел ее в заброшенное недостроенное здание, где совершил сексуальное насилие.



По результатам расследования, которое осуществлялось совместно с Подольским управлением полиции и Департаментом киберполиции, злоумышленника удалось установить и задержать.



Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении малолетнего) и ч. 4 ст. 153 (совершение действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет) УК Украины.

Фото: пресс-служба прокуратуры

Сейчас по ходатайству местной прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

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