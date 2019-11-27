Киевские правоохранители задержали следователя, который требовал взятку за возвращение автомобиля, который был изъят по уголовному делу. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В Киеве в Службу безопасности Украины (СБУ) обратился мужчина и сообщил о вымогательстве взятки сотрудником столичной полиции. Следователи Центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) и сотрудники Генеральной прокуратуры (ГПУ), начали расследование.

Оперативники Киевского городского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции установили, что взятку вымогал следователь Оболонского УП ГУНП в Киеве.

За "решение вопроса" о возвращении изъятого автомобиля Audi Q7 капитан полиции потребовал тысячу долларов (около 24 тысяч гривен). Сразу после получения второй части от общей суммы полицейского задержали сотрудники СБУ и ГБР. Деньги у него изъяли.

Следователя задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Санкция ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет.

Фото: Национальная полиция

Ранее "Страна" сообщала, что СБУ поймала на взятке главу столичного комитета по борьбе с коррупцией.

Также мы рассказывали, что руководство департамента гостайны и лицензирования СБУ вымогало взятки у бизнеса.