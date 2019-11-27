В среду, 27 ноября, на Facebook украинской журналистки Янины Соколовской появилась запись с советом римскому понтифику Франциску I "молиться, а не вещать".

"Когда люди вмешиваются в дела, в которых мало что смыслят, получается стихийное бедствие. Папа римский Франциск, чтобы уйти от вопросы о создании энциклики о ненасилии, рассказал, что вся проблема Украины и России - в обмене пленными, а на Донбассе уже формируется новый режим. Воистину, некоторым лучше молиться, чем вещать. Надеюсь, МИД Украины составит по этому поводу свою энциклику - в виде ноты протеста", - говорится в опубликованном сообщении.

Соколовская это написала после заявления Франциска I 26 ноября, который назвал примером успешных переговоров договоенности России и Украины по обмену пленными и по особому статусу для Донбасса.

"Все, что можно сделать, чтобы остановить производство оружия, остановить войны, стимулировать переговоры, с помощью посредников, всегда нужно делать, и это дает результаты.

Например, в случае Украины и России речь шла не об оружии, а об обмене пленными, и (переговоры – Ред.) оказались результативными.

На Донбассе планируется особый государственный режим (a different governmental regime). Начались и ведутся переговоры. Это положительный шаг", - заявил Франциск.

Фото: facebook.com/people/Янина-Соколовская

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся 7 сентября по формуле "35 на 35". Среди освобожденных - 22 моряка, двое сотрудников СБУ, украинский режиссер Олег Сенцов и главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский.

Как сообщала "Страна", римский понтифик Франциск, говоря о восстановлении мира на Земле, поставил в пример переговоры между Россией и Украиной.

Напомним, что перед дебютным поединком в супертяжелом весе Александр Усик попросил Бога помочь: "Я собрался, помолился, и сказал Боженьке: Помоги пожалуйста", - сказал наш боксер.