27 ноября Высший антикоррупционный суд рассматривал ходатайство об избрании меры пресечения мэру Львова Андрею Садовому, которому сообщили о подозрении в махинациях с землей.

Суд огласил резолютивную часть решения. Ходатайство прокуратуры удовлетворить частично. Назначить залог 1 560 550 грн (вместо 50 млн грн, которые просила прокуратура - Ред.). Обязать Садового являться по требованию судьи и детектива, сообщать о смене места работы и жительства. Залог может быть внесен другим лицом. Загранпаспорт забирать у Садового не будут.

Прокуратура просила суд избрать меру пресечения в виде залога в размере 50 миллионов гривен, а также обязать Андрея Садового сдать загранпаспорт.

Следствие считает, что сделки с землей на территории Рясне-Русской Львовской области нанесли государству ущерб на 93,5 миллиона. По этому делу в 2015 году в прокуратуру обратились более 60 человек с заявлениями о незаконном отчуждении их земли.

В САП сообщили, что участки не принадлежали Львовской территориальной общине, а фактически использовались в качестве огородов и находились в собственности сельсовета.

Фото: Андрей Садовой на суде/Апостроф

Сам Садовой назвал дело абсурдным, а конфликт исчерпанным. По его словам, иностранная компания СТР собиралась построить на купленной земле индустриальный парк. Также он заявил, что у его семьи нет 50 млн грн для внесения залога.

Взять Садового на поруки захотел мэр Киева Виталий Кличко, а также ряд других нардепов и чиновников.