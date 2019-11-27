Сопредседатель фракции Верховной Рады "Европейская солидарность" Ирина Геращенко назвала бывшего главу администрации Петра Порошенко Игоря Райнина "человеком в футляре", после того как стало известно, что он возглавил Харьковскую областную организацию "Оппоплатформы".

Свое мнение Геращенко описала в своем посте в Facebook

"Оппозиция - хорошее время потерять идеологических или ситуативных попутчиков, людей в футляре... Очистка делает команду сильнее" - заявила политик.

Скриншот: Facebook/Iryna Gerashchenko

Ее соратница по фракции Ирина Фриз причислила Райнина к "пятой колоне Кремля". "Почему бывший глава Администрации президента Порошенко возглавил харьковский ОПЗЖ? Потому что "пятая колонна" Кремля работает. И свои кадры они тщательно хранили и продвигали для дискредитации деятельности команды пятого президента, саботажа принятых решений, манипулятивных сливов в СМИ под выгодным им углом", - написала она.

Скриншот: Facebook/Ірина Фріз / Iryna Friz

Ранее "Страна" сообщала, что стало известно, кто займет место Ирины Луценко в "Европейской солидарности".

Также мы рассказывали, что номер 24 "Евросолидарности" Наталья Бойко официально отказалась от мандата нардепа.