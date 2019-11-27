"Президент не икона". Пранкер Джокер предложил вешать свои портреты в кабинетах вместо Зеленского. Фото
Пранкер Джокер предложил вешать свой портрет в кабинетах чиновников, так как президент Владимир Зеленский запретил вешать его фотографии. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в среду, 27 ноября.
"Президент не икона", - сказал Зеленский и попросил не вешать его портрет в кабинетах. А значит, место вакантно. Ну а раз так, то вешайте мой портрет. Говорят помогает, если нечасто прикладываться", - написал Джокер.
Скриншот: t.me/joker_ukr/129
Уже более месяца, как депутатов парламента "терроризирует" пранкер, известный под ником "Джокер". Он сливает в сеть переписку с народными избранниками. Более того – шутник выдает себя за высокопоставленных чиновников и влезает в доверие к парламентариям.
Ранее президент Зеленский заявил, что не знает, кто такой пранкер Джокер.
Также мы писали, что пранкер Джокер пообщался с насильником Иванисовым от имени топ-чиновника Офиса президента.