Пранкер Джокер предложил вешать свой портрет в кабинетах чиновников, так как президент Владимир Зеленский запретил вешать его фотографии. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в среду, 27 ноября.

"Президент не икона", - сказал Зеленский и попросил не вешать его портрет в кабинетах. А значит, место вакантно. Ну а раз так, то вешайте мой портрет. Говорят помогает, если нечасто прикладываться", - написал Джокер.

Скриншот: t.me/joker_ukr/129

Уже более месяца, как депутатов парламента "терроризирует" пранкер, известный под ником "Джокер". Он сливает в сеть переписку с народными избранниками. Более того – шутник выдает себя за высокопоставленных чиновников и влезает в доверие к парламентариям.

Ранее президент Зеленский заявил, что не знает, кто такой пранкер Джокер.

Также мы писали, что пранкер Джокер пообщался с насильником Иванисовым от имени топ-чиновника Офиса президента.