В среду, 27 ноября, в центре Киева пропал свет. Об этом сообщает корреспондент "Страны" со ссылкой на очевидцев.

Электричества нет в центре украинской столицы, на Печерске, на улице Ивана Кудри и бульваре Леси Украинки.

Среди прочего электричество отключалось и в сессионном зале Верховной Рады. Один из активистов выступал с докладом о приоритетах в экологической политике на ближайшие пять лет и в это время в здании отключилось электричество.

Как сообщала "Страна", в Украине собрались повысить тариф на электроэнергию для населения, которое много потребляет. Министр пояснил, что речь идет о случаях, когда потребитель или очень обеспеченный, или он прячет за физическим лицом промышленное производство: "Это большие объемы – свыше 500 кВт или еще больше".

Напомним, что около 30 тысяч жителей Бердянска остались без электроснабжения из-за шквального ветра с 21 на 22 ноября. Без энергоснабжения остались жители районов "8 Марта", "Ближняя Коса" и "Колония". Над ликвидацией аварий работают аварийные бригады, но из-за порывов ветра возможны новые отключения электроснабжения.