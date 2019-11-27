Первый министр Шотландии Никола Стерджен представила предвыборный манифест партии SNP с намерениями избежать Брекзита. Также заявляется о желании провести новый референдум за независимость от Британии.

Об этом сообщает BBC. Основным посланием манифеста является "избежать Brexit и взять будущее Шотландии в собственные руки".

Манифест утверждает, что SNP, выиграв большинство мест в Шотландии, направит четкий сигнал о том, что референдум о независимости должен состояться в 2020 году.

Никола Стерджен сказала, что страна столкнулась с "фундаментальным вопросом" о том, кто должен решить ее будущее.

"Демократически избранный шотландский парламент согласился с тем, что народу должен быть предоставлен выбор относительно его будущего. Невыборное правительство консерваторов в Вестминстере (Англия - Ред.) не имеет права отменить это решение. Не должно быть никакого вестминстерского вето на право народа Шотландии решать свое собственное будущее", – заявила Стерджен.

SNP получила 35 мест на последних всеобщих выборах в 2017 году, что делает ее третьей по величине партией в парламенте Британии.

Стерджен говорит, что она открыта для формирования "прогрессивного альянса" с другими партиями после выборов, но исключила заключения соглашения с консерваторами или введение в формальную коалицию с лейбористами.

Как сообщала "Страна", Стерджен надеется, что уже в 2020 году состоится второй референдум по Brexit.

Напомним, что бывший первый министр Шотландии и экс-лидер выступающей за независимость - Шотландской национальной партии (SNP) Алекс Салмонд анонсировал свое ток-шоу на телеканале RT, финансируемом Россией.