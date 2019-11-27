В Национальном антикоррупционном бюро прокомментировали задержание одесского бизнесмена Вадима Альперина, заявив, что он возглавлял преступную организацию, которая путем махинаций незаконно ввозила товары в Украину. Об этом сообщает НАБУ в Facebook.

"Только что задержан человек, которого следствие считает главой преступной организации, которая совершала преступления, связанные с махинациями с растаможкой товаров по заниженным ценам, импортируемых в Украину. Сейчас детективы НАБУ и прокуроры САП совершают необходимые процессуальные действия, связанные с личным вручением этому лицу уведомления о подозрении", - говорится в сообщении.

Как считает следствие, Альперин совершил преступление, предусмотренные ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса. В данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Скриншот: Facebook/НАБУ

На днях детективы Национального антикоррупционного бюро задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.

В частности сообщалось, что был задержан замначальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский.

Дело, в рамках которой задержали таможенника, связанно с "одним из самых известных контрабандистов" Украины одесским бизнесменом Вадимом Альпериным, который якобы предлагал детективам НАБУ взятку в 800 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что знаменитый одесский контрабандист Альперин сбежал при задержании. Зеленский уже объявил за него награду.

Также мы подробно писали о том, кто такой Вадим Альперин, которого Зеленский назвал "крестным отцом контрабанды" и почему у него начались неприятности.