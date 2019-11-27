Цены на нефть эталонных марок идут вниз после публикации данных о повышении запасов в США на прошлой неделе. Об этом сообщает "Интерфакс".

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК подешевели на $0,25 (на 0,39%) - до $64,02 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на $0,34 (на 0,58%) - до $58,07 за баррель.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 1,572 млн баррелей, бензина - на 5,132 млн баррелей и дистиллятов - на 725 тыс. баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 600 тыс. баррелей, а также повышение запасов бензина на 1,6 млн баррелей и дистиллятов - на 1,7 млн баррелей.

При этом запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали за неделю на 97 тыс. баррелей.

Американский институт нефти (API) днем ранее сообщил о том, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,64 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

В четверг американские рынки будут закрыты в связи с празднованием Дня благодарения.

Ранее "Страна" сообщала, что в начале недели цены на нефть колебались в ожидании переговоров между США и Китаем.

Также мы рассказывали, что вчера цены на нефть ускорили рост из-за ожиданий снижения запасов в США.