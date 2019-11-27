В среду, 27 ноября в Верховной Раде пропал свет. Это случилось во время парламентских слушаний. В то время там выступали активисты. Присутствующим пришлось воспользоваться мобильными телефонами.

Сообщается, что неполадки продолжались недолго. Об этом Информатор узнал из видео очевидицы, которым она поделилась в своей соцсети .

В Верховной Раде в сессионном зале , около 17:20 пропал свет. В это время, там проходили парламентские слушания о приоритетах в экологической политике на следующие пять лет. Когда выключился свет, один из активистов выступал с докладом о приоритетах в экологической политике на ближайшие пять лет.

Судя по видео, в зале было мало депутатов, а министр вообще отсутствовал. Некоторые, кто был на слушаниях, подсвечивали зал мобильными телефонами. Говорить в темноте долго не пришлось — свет включили спустя несколько минут.

Видео: facebook.com/dtek.dp

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