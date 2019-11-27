Сегодня "Нафтогаз" сообщил, что выиграл еще один суд у "Газпрома" в Швеции. Позапрошлой зимой российская компания дважды проиграла арбитражный спор и осталась должна Украине примерно три миллиарда долларов.

Впрочем, платить их Москва отказывается и уже вряд ли заплатит. Но пытается все равно оспорить невыгодные для себя решения в апелляции. И сегодня одно из таких обжалований она проиграла.

В Киеве празднуют победу, хотя по факту решение шведского суда мало на что влияет и особой пользы Украине не принесет. Скорее даже наоборот.

"Страна" разбиралась, что на самом деле означает решение по газу в Швеции.

Что заявили в "Нафтогазе"

Украинский монополист сегодня проинформировал, что Апелляционный суд округа Свеа вынес решение в пользу "Нафтогаза" по жалобе "Газпрома".

Позже исполнительный директор компании Юрий Витренко выложил в Facebook "неофициальный перевод" решения суда.

"1. Апелляционный суд отклоняет жалобу Газпрома.

2. Газпром должен компенсировать Нафтогазу расходы на судебный процесс в размере 1 021 774,26 евро и 1 650 000 грн, из которых 1 000 000 юридические расходы, и платить проценты в соответствии с разделом 6 Акта о процентах на эти две вышеуказанные суммы с момента вынесения решения суда и до момента оплаты.

3. Апелляционный суд отклоняет запрос Газпрома на компенсацию расходов на судебный процесс.

4. Апелляционный суд отклоняет обращение Газпрома о секретности. Решение суда не может будет обжаловано по существу.

"Какие кому еще нужны доказательства, что наши требования не являются "абсурдными", что решение Стокгольмского арбитража является обоснованными, и Газпрому эти решения Стокгольмского арбитража нужно просто выполнять?" - написал Витренко.

Впрочем, из трактовки Витренко мало что понятно. Яснее объяснил суть дела глава "Нефтегаза" Андрей Коболев.

"Речь идёт об апелляции отдельного решения Стокгольмского арбитража по делу о поставках газа между "Нафтогазом" и "Газпромом", вынесенное 31 мая 2017 года. В этом решении суд Торговой палаты Стокгольма полностью отклонил претензии "Газпрома" по положению "бери или плати". Кроме того, суд тогда определил, что "Нафтогаз" имеет право на корректировку формулы расчёта цены в соответствии с ситуацией на рынке. Также решение 2017 года отменило запрет на реэкспорт газа", - написал он в Facebook.

Таким образом, речь идет о том, что "Газпром" проиграл апелляцию по тому делу, по которому он хотел сам сбить с НАК "Нафтогаз" миллиарды долларов, а не по тому делу, по которому НАК "Натфтогаз" пытается взыскать миллиарды с "Газпрома".

Смысл решения шведского суда

В 2014 году "Газпром" и "Нафтогаз" обратились в Стокгольмский арбитраж по теме газового контракта, который был заключен в 2009 году - премьерами Тимошенко и Путиным.

Условия этого контракта были довольно жесткими для Украины (о них ниже), однако Москва во времена Януковича сквозь пальцы смотрела на их нарушение. Такова была политическая рамка. Но после Майдана и раздрая между странами "Газпром" обратился в суд.

Россияне потребовали оштрафовать Украину за нарушение заложенного в договор принципа "бери или плати". По нему Киев должен был покупать российский газ в закрепленных контрактом объемах. Но не покупал, поэтому "Газпром" предъявил претензии почти на 40 миллиардов долларов.

Украинцы тоже обратились в суд и потребовали пересмотреть задним числом заложенную в договор цену высокую на газ, а также заставить россиян компенсировать переплату – аргументируя, что цены на рынке с тех пор упали. Кроме того, НАК требовал применить принцип "качай или плати" к объемам транзита и взыскать с России сумму недопоставленного объемов транзита.

Решения судов на этот счет известны. Их было несколько. В частности - суд уменьшил объем газа по принципу "бери или плати" в десять раз - до 4 миллиардов кубометров в год. Также он снизил цену на газ, указанную в контракте, обязав "Газпром" компенсировать разницу - более двух с половиной миллиардов долларов. Которые теперь считаются долгом "Газпрома" "Нафтогазу".

Впрочем, Россия платить этот долг отказалась. И заявила, что разрывает все контракты с Украиной по газу.

Но что конкретно сегодня оспаривал "Газпром"?

Речь идет о промежуточном решении арбитража еще в мае 2017 года, которыми отменялся принцип "бери или плати". Апелляция российской компании по нему была сегодня отклонена. То есть суд признал, что НАК "Газпрому" ничего не должен.

Обжаловать остальные решения "Газпром" будет уже в 2020 году. А это именно те решения, по которым ему нужно платить НАКу миллиарды долларов.

Что изменилось для Украины после этого решения?

Таким обазом, как видим, это решение не означает, что "Газпром" теперь срочно должен платить миллиарды долларов. По этому поводу решения будут позже.

Ну а до тех пор Украине нужно решить вопрос с продолжением транзита газа и после 1 января 2020 года.

"Газпром" готов и дальше качать газ, но только при условии снятия судебных претензий. Украина же в лице "Нафтогаза" радуется все новым судебным "перемогам" - которые только приближают "проблему 1 января".

То есть контракт, если так пойдет дальше, сто процентов сорвется. И тогда именно Киев в глазах Европы станет причиной газового блэкаута, который может ждать часть Евросоза этой зимой.

А это лишь усилит стремление Европы поскорее запустить "Северный поток-2" и сильнее сопротивляться американским санкциям против газопровода. Вычеркнув Украину из газового уравнения уже в 2020 году.

После этого "Газпром" может проиграть еще тысячу апелляций, однако продолжение судебных тяжб оставит Киев без контракта с Россией и дальше, а значит - и без гарантированных объемов прокачки. За которые Украина вроде бы борется в виду запуска второго "Потока". Но с каждым днем достройки обходной трубы необоходимости давать Украине зарабатывать на газе будет все меньше.

Посмотрим, сможет ли исправить эту ситуацию встреча Путина и Зеленского в Нормандском формате, на которой газ будет темой номер 2 после Донбасса. А возможно, что и №1.

Подробнее о перспективах газового урегулирования после саммита в Париже, читайте в материале "Страны" "Владимир Александрович, не лезь в газовые дела". Кто и как после звонка Зеленского Путину пытается сорвать компромисс между Россией и Украиной