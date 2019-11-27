Глава МИД Украины Вадим Пристайко прокомментировал признание американской компанией Apple аннексированного Крыма российским. Об этом он написал на своей странице в Twitter.



"Позвольте мне объяснить в ваших терминах, Apple. Представьте, что вы кричите, что ваши идеи, годы работы и часть вашего сердца украдены вашим злейшим врагом, но в то же время какой-то невежа плюет на вашу боль. Вот как это ощущается, когда вы называете Крым российской землей", - написал Пристайко.

Скриншот: Twitter/Вадим Пристайко

Напомним, сегодня стало известно, что представители компании Apple на встрече с председателем комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым сообщили о внесении в продукты компании правок, которые указывают на признание Крыма российской территорией.

Ранее сообщалось, что The Economist опубликовал карту Украины без Крыма.

Также мы писали, что в НАТО пообещали не допустить повторения "крымского сценария" на своей территории.