Глава МИД Пристайко рассказал, какую боль ощущает от признания Apple Крыма российским
Глава МИД Украины Вадим Пристайко прокомментировал признание американской компанией Apple аннексированного Крыма российским. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Позвольте мне объяснить в ваших терминах, Apple. Представьте, что вы кричите, что ваши идеи, годы работы и часть вашего сердца украдены вашим злейшим врагом, но в то же время какой-то невежа плюет на вашу боль. Вот как это ощущается, когда вы называете Крым российской землей", - написал Пристайко.
Скриншот: Twitter/Вадим Пристайко
Напомним, сегодня стало известно, что представители компании Apple на встрече с председателем комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым сообщили о внесении в продукты компании правок, которые указывают на признание Крыма российской территорией.
Ранее сообщалось, что The Economist опубликовал карту Украины без Крыма.
Также мы писали, что в НАТО пообещали не допустить повторения "крымского сценария" на своей территории.