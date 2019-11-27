Безналичный курс доллара подтянулся на 3 копейки вверх после вчерашнего провала ниже психологического уровня 24,0 грн/$ (к 23,98-23,99 грн/$). 27 ноября межбанк закрылся в рамках 24,01-24,02 грн/$. Тем не менее, средние наличные цены не изменились: на продаже остались на 24,10-24,15 грн/$, на покупке - в рамках 23,80-23,90 грн/$.

"Впрочем цены закрытия - это не ориентир и не индикатор, они были достигнуты в конце торгов на вялом рынке и минимальном объеме сделок. Реальная цена безналичного доллара сейчас - это 24,0 грн/$ и чуть ниже", - прокомментировал настроения финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Как и ожидалось, главными продавцами валюты стали иностранцы, которые конвертировали свой доллар под оплату гривневых гособлигаций Минфина. Они выбросили на торги больше "американца», чем экспортеры.

Объем межбанковских торгов был немного больше обычного - свыше $200 млн. Нацбанк приобрел порядка $40 млн по 23,96 грн/$ - этот ценник был минимумом сегодняшнего дня.

"Коррекцию котировок наверх спровоцировала новость о возмещении НДС, Госказначейство сообщило о перечислении предприятиям 5,05 млрд грн", - объяснил ситуацию начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Небольшую суматоху на торгах также провоцировало предпраздничное состояние рынка. Завтра, 28 ноября, в США будут отмечать День Благодарения - американские банки работать не будут, равно как и их корсчета. То есть доллар нельзя будет отправить, платежи остановятся.

"Разнонаправленные интересы участников межбанка провоцировались ожиданиями по завтрашней работе на условиях tom (поставки валюты на следующий день) из-за выходного в США. Однако они не спровоцировали существенного дисбаланса на рынке", - при этом подчеркнул директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

На 28 ноября финансисты прогнозируют широкий курсовой диапазон на открытии торгов - 24,0-24,10 грн/$. И курсовые колебания в этих рамках с возможным снижением до 23,95 грн/$.

"Завтра доллар нельзя будет отправить из-за выходного в США. Потому рынок точно будет вялым. Экспортеры, конечно, будут продавать валюту, но не так много, как обычно. И не должно быть большого спроса на него. И завтра, и, кстати, в ближайшее время тоже. Компании сократили свои закупки за границей, потому вряд ли кинуться скупать доллар за полученную под НДС гривну", - спрогнозировал Василий Невмержицкий.

Также "Страна" сообщала, что из-за укрепления гривни НБУ потерял 12 миллиардов.