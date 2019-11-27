Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Украина не ведет переговоров о прямых поставках газа из России. Об этом он сообщил после заседания Кабмина в среду, 27 ноября, передает Корреспондент.

"У нас есть переговоры о продлении транзита газа в ЕС, это переговоры которые ведутся... Не существует отдельных переговоров о покупке газа в РФ", - заявил Гончарук.

По его словам, Украину устроит контракт по европейским правилам на долгий период. "Долгосрочный контракт это не вопрос денег, а вопрос энергетической безопасности", - добавил премьер.

Также Гончарук назвал переговоры по прямым поставкам газа из РФ сдачей интересов страны.

"Среди задач правительства - обеспечение роста украинской экономики. Мы будем делать все зависящее чтобы рыночными методами удешевить цены на энергоносители, но точно не ценой сдачи национальных интересов", - заявил он.

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что правительство рассматривает возможность внедрения механизма, с помощью которого потенциальные скидки на газ из России при прямых поставках будут "изыматься" и использоваться для субсидирования.

Как известно, Украина не импортирует газ из России напрямую четыре года.

Ранее сообщалось, что Кабмин назвал окончательную цену на газ для населения на эту зиму. Также мы писали, что в "Нафтогазе" назвали дедлайн для заключения контракта на транзит газа через Украину.