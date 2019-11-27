В Черкасской области в Корсунь-Шевченковском 60-летнего подозреваемого в нападении на сотрудницу банка взяли под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщает в среду, 27 ноября, Звенигородская местную прокуратуру.



Инцидент случился 21 ноября. Сообщается, что 60-летний мужчина напал с ножом на сотрудницу отделения Райффайзен Банк Аваль. Во время борьбы женщина получила резаную рану предплечья.



На место после срабатывания "тревожной кнопки" выехали работники полиции охраны. Мужчину задержали, прокуратура уже согласовала сообщения ему о подозрении. Уголовное производство открыли по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).



Суд избрал нападающему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Сейчас продолжается досудебное расследование и проводятся первоочередные следственные действия, в ходе которых и должны выясниться мотивы нападения.

Как сообщала "Страна", под Кременчугом неизвестные подорвали банкомат "Ощадбанка". По данному факту открыто уголовное производство.

Напомним, что как-то "Страна" решила провести эксперимент по покупке фальшивых гривен.