Сегодня премьер-министр Алексей Гончарук торжественно заявил, что Кабмин одобрил некую фиксированную цену на газ на уровне 8 тысяч гривен за тысячу кубов, который будет действовать весь отопительный сезон.

И это, по словам премьер-министра Алексея Гончарука, - самый низкий тариф за последние два года.

"Страна" объясняет, что значит "фиксированная цена на газ" на самом деле.

Как сообщил Гончарук, "каждый украинец с сегодняшнего дня может подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ". Это означает, что цена на газ в платежках будет на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода", – сказал он, уточнив, что программа по газу - сугубо добровольная.

На самом деле Кабмин узаконил "газовую рулетку", в которую еще на прошлой неделе предложит сыграть украинцам министр энергетики Алексей Оржель.

Как уже писала "Страна", министр озвучил некую "страховую цену на газ", которая начнет действовать уже с 1 января следующего года. Она составит 7 гривен за куб, но это без учета доставки и распределения, то есть, окончательная цена для населения - 8 гривен за куб, которую и озвучил Гончарук.

Это действительно ниже, чем в прошлом отопительном сезоне. Тогда куб газа населению продавали по 8,55 гривен и это была "социальная цена".

Но дешевый газ достанется далеко не всем украинцам.

Во-первых, выкупать газ по фиксированной цене для отопления смогут лишь подавляющее меньшинство украинцев. А именно те, кто имеет автономную систему обогрева:

жители частных домов,

жители квартир с индивидуальными газовыми котлами

жители многоэтажек с индивидуальными тепловыми пунктами.

Чиновники ничего не говорят о предложениях для поставщиков тепла, в частности, ТЭЦ. И если им такая цена будет недоступной, то никаких выгод не получат и жители многоэтажек на централизованном отоплении, а таких в Украине большинство.

Не исключено, что им как раз придется платить за газ не дешевле, а намного дороже. Ведь с 1 января 2020 года социального тарифа уже не будет, то есть, придется платить по рыночной цене. А она, в случае, если не будет транзитного договора с Россией, может взлететь и до 11-13 гривен за куб.

Во-вторых, 8 гривен за куб - это, по меркам нынешнего сезона, не очень-то и дешево. Газ в Европе, где его закупает Украина, с весны рекордно дешевел, и "Нафтогаз" закачал основные объемы в подземные хранилища именно по летним низким ценам. Но затем начал их повышать для потребителей, ориентируясь на сезонное подорожание газа на европейских хабах.

К примеру, в октябре газ населению отпускали по 4805 гривен (без доставки и распределения). На ноябрь "Нафтогаз" повысил тариф почти на 15%, а декабре придется доплатить еще около 19%.

В-третьих, непонятно как быть, если вы выкупите газ по "окончательной цене", а для других она вдруг. Теоретически это может произойти, если Украина подпишет транзитный договор с Россией и будут прямые поставки российского газа, на которые в РФ обещают скидку.

В таком случае цена на газ теоретически может упасть и ниже 8 тысяч гривен, а значит те, кто повелся на "гарантированную цену" окажутся в проигрыше.

Оржель уже дал понять, что если покупатели газа "не угадают", то - сами виноваты.

"И у нас, и в Европе значительные объемы газа в подземных хранилищах. И фактор того, что транзит не остановится, сыграет, наверное, на то, что цена газа будет уменьшаться. И тогда потребители со страховой ценой не выиграют от этой ситуации, поскольку на рынке будет цена ниже. Но они должны будут оставаться в этой страховой цене", - отметил министр. То есть, придется покупать газ по 8 гривен за куб, даже если он будет дешевле.

Правда, позже Оржель отметил, что до населения скидка может и не дойти.

"Если мы будем иметь сниженную цену, – потенциально возможно, что у нас будут прямые поставки со скидкой с востока, – мы будем стараться забирать эту скидку, выдавать в рынок рыночную цену, а саму скидку использовать через бюджет или через какие-либо другие инструменты для покрытия субсидий или другие социально важные мероприятия", – отметил он.

Таким образом, даже при наилучшем варианте цена на газ вряд ли упадет ниже 8 тысяч гривен. Просто, если транзит российского газа будет, то подорожание окажется не таким существенным, как в случае остановки прокачки. Но до 9-10 гривен за куб на пике сезона цены все же могут взлететь. Именно по этой (или еще и более выысокой цене) и будут платить за газ украинцев, которые не подпадут под критерии присоединения к программе "фиксированной цены". А также большинство.

Для тех же, кто подпадает под программу, заключать договора по 8 тысяч гривен выгодно. Дешевле газ вряд ли уже будет.