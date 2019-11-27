Заместитель генерального прокурора Украины и главный военный прокурор Украины Виктор Чумак рассказал о том, как идет расследование Иловайской трагедии, которое он пообещал провести "с чистого листа". Об этом сообщает "Главком".

"Оно идет очень активно. Постоянно проверяются документы. Появляются новые данные, которые требуют проверки. Но все очень непросто", - отметил Чумак.

Он также подтвердил, что в расследовании фигурируют фамилии нынешнего начальника Генштаба Руслана Хомчака, а также бывшего военного командования - Виктора Муженко и Валерия Гелетея.

"Смотрите, эти люди участвовали, командовали войсками в то время и поэтому эти фамилии упоминаются в определенном смысле", - добавил военный прокурор.

Он также сказал, что показания у Хомчака, Муженко и Гелетея брались не один раз.

"Если я буду говорить, какие у меня впечатление, то буду разглашать материалы следствия. А я не имею на это права. Но следствие идет абсолютно активно. Было изъятие документов. В частности всех необходимых шифротелеграмм из Офиса президента. Их нужно изучать, была проведена не одна экспертиза. Есть план проведения следствия. У нас есть план следственных действий, в котором все предусмотрено", - заявил Чумак.

Напомним, ранее Чумак заявил, что заберет из Офиса президента документы по Иловайскому котлу.

Также мы рассказывали, что Порошенко опять не явился на допрос по котлу Иловайска.