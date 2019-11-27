В среду, 27 октября, народный депутат от "Оппозиционной платформы" Илья Кива записал видеообращение-пародию на монолог президента Владимира Зеленского, с критикой в его адрес. Видео нардеп опубликовал на своей странице в Facebook.

"Я решил каждую неделю записывать обращение к нашему уважаемому президенту Владимиру Александровичу для того, чтобы давать ему свою оценку, оценку народа Украины по тем событиям, которые сейчас происходят в нашем стране", - начал Кива.

Затем он раскритиковал все достижения власти за прошлую неделю, о которых в своем монологе говорил Зеленский.

Так, Кива призвал президента сосредоточиться не на словах, а на том, чтобы у жителей страны было тепло в домах. "Владимир Александрович, скажу вам честно, на улице сейчас, конечно, холодно, и от слов теплее точно не будет. Будет теплее или весной, или летом, или когда в наших домах появятся теплые батареи", - заявил Кива.

Кроме того, он подверг критике новость о возвращении украинских кораблей, которые удерживала Россия.

"Ваша информация в отношении кораблей, вы так об этом говорите, как будто мы флот вернули. Владимир Александрович, эти жестянки, во-первых, не мы вернули, консервные банки, а нам их просто отдали. По моему их отдали за ненадобностью, потому что все самое ценное они у себя оставили", - сказал нардеп.

Также Кива раскритиковал и принятие бюджета на 2020 год.

"Вы говорите о том, что принят бюджет. Бюджет действительно принят, и принят он в одно касание. Но направлен ли этот бюджет на нужды украинского народа, отражает ли он все потребности, защищает ли он социально, тех людей, которые в этом нуждаются, это стоит под большим вопросом. То, что за него проголосовали монобольшинство в одно касание, честно, они и за Майн Кампф проголосуют, если им сказать, им же все равно", - сказал депутат.

Подробнее смотрите в видео.

Видео: Facebook/Илья Кива

Напомним, 25 ноября вышел новый выпуск монолога президента Украины Владимира Зеленского, где он гуляет с селфи-палкой по Киеву и рассказывает об успехах на минувшей неделе. По его словам, такие выпуски будут еженедельными. Страна опубликовала полную стенограмму видеообращения.

Среди достижений он выделил: возвращение украинских военных катеров, принятие бюджета на 2020 год, снятие моратория на продажу земли, принятие законов об уголовной отвественности за незаконную добычу янтаря и о демонополизации спиртовой отрасли, открытие моста в Станице Луганской и двух КПВВ на кордоне с Крымом.

Также мы писали, что Зеленский еще раз пообещал запретить продавать землю иностранцам до референдума.