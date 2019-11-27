Переговоры по новому обмену заключенными между Россией, Украиной и "ЛДНР" вышли на финальную стадию. Об этом передают информированные источники издания РБК.

Обмен может быть проведен по формуле "всех на всех", отмечают четыре знакомых с ходом переговоров источника издания.

При этом Киев может выдать 250 человек в обмен на 100 заключенных, говорит один из них. По его словам, списки для обмена на данный момент согласованы и утверждены. Стороны занимаются регулированием юридической стороны вопроса, поскольку подготовленные для обмена лица имеют различный процессуальный статус.

По словам близкого к офису президента Украины источника, вопрос обмена заключенными будет обсуждаться во время предстоящей встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже. Кроме того, прогресс в этом вопросе может быть отражен в коммюнике, принятие которого возможно по итогам встречи Нормандского формата.

Как сообщала "Страна", президент Украины призвал обсудить во время встречи Нормандского формата конкретные сроки по реинтеграции Донбасса и новому обмену удерживаемыми лицами.

Напомним, что в конце октября уполномоченный по правам человека "ДНР" Дарья Морозова заявила, что в Донецке готовы к проведению нового обмена пленными с Киевом по формуле "52 на 85".

О предыдущем большом обмене рассказала Олеся Медведева: