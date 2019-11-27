Бывшая заместительница министра инфрастукруты Александа Клитина, попавшая в секс-скандал с пранкером Джокером, а затем уволенная по решению правительства, анонсировала свою вторую пресс-конференцию. На ней она пообещала рассказать о своей отставке. Об этом Клитина написала у себя в Facebook.

"Добрый вечер - для всех, кто хочет услышать комментарии от меня по поводу моей отставки я организую снова брифинг, время и место сообщу завтра" - написала бывшая замминистра.

Скриншот: Facebook/Aleksandra Klitina

Отметим, что меньше недели назад теперь уже бывшая замминистра давала пресс-конференцию, на которой рассказывала журналистам, что не получала должность через постель, а вопросы о переписке с Джокером - "это манипуляция". Во время того, как она давала пресс-конференцию, появилось заявление министра Криклия о том, что Клитину уволят.