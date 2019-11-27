В среду, 27 ноября, курс гривни на межбанковском валютном рынке упал до 24,0100 грн/$1 с 23,9875 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, к концу торгов котировки гривни составили 24,00-24,02 грн/$1, тогда как Нацбанк на 28 ноября установил официальный курс национальной валюты 23,984391 грн/$1.

По информации НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 27 ноября укрепился до 23,9770 грн/$1 с 23,9814 грн/$1.

Кроме того, Национальный банк Украины незначительно ослабил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 28 ноября до 23,984391 грн/$1 по сравнению с 23,982702 грн/$1 на 27 ноября 2019г.

Ранее сообщалось, что банкиры рассказали, до какого уровня будет укрепляться гривня.

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