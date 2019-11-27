Убивший и расчленивший свою бывшую студентку и сожительницу 24-летнюю Анастасию Ещенко доцент СПбГУ 63-летний Олег Соколов почти 40 лет назад уже был судим за гибель человека на утонувшем фрегате. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Издание отмечает, что публикует текст приговора в ответ на заявление защиты Соколова, назвавшей информацию о его давней судимости "уткой".

Уточняется, что приговор был вынесен в 1982 году. Из документа следует, что в июле 1981 года погиб ученый Владимир Сорокин при затоплении фрегата "Святой Георгий" в Финском заливе, которым управлял 25-летний Олег Соколов. Он в то время учился на четвертом курсе исторического факультета Ленинградского государственного университета (ЛГУ), параллельно работал школьным учителем и был замполитом в Петровском военно-историческом подростковом клубе.

Два судна этого клуба вышли из Ленинграда в Приморск для участия в съемках фильма "Россия молода". Начальник клуба Рудольф Пожогин возглавлял переход на ЛАИ-4050 (шмак), на борту которого были 12 человек. Соколов шел следом на ЛАЗ-0056 (фрегат) с 15 пассажирами.

Около 19 часов вечера 5 июля 1981 года в условиях высокой встречной волны и порывов ветра до 15 метров в секунду "Святой Георгий" не изменил курс и не сбавил ход. Фрегат набрал воды в трюмы, потерял плавучесть и затонул у мыса Песочный в районе Зеленогорска. Тело ученого Сорокина не нашли, остальных спас подоспевший корабль Пожогина.

В отношении Пожогина и Соколова было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РСФСР ("Нарушение действующих на транспорте правил"). Как отмечается в приговоре, Соколов не имел судоводительских прав на управление судном подобного класса и опыта вождения в морских условиях. Он частично признал свою вину.

1 марта 1982 года Сестрорецкий районный народный суд Ленинграда приговорил Пожогина к трем годам условно, а Соколова - двум годам условно.

Фото: fontanka.ru

Напомним, что 9 ноября 2019 года известный историк Олег Соколов был задержан в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке останки убитой им и расчлененной любовницы.

Также мы сообщали, что известно о 63-летнем историке Соколове, расчленившем свою любовницу.