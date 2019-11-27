С 29 ноября по 1 декабря электропоезда городской электрички будут курсировать по "челночным" маршрутами из-за ремонта вблизи станции "Почайна". Несколько станций будут закрыты для пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook со ссылкой на "Киевпастранс".

"Как сообщает КП "Киевпастранс" с 15:30 29 ноября до 1 декабря включительно электропоезда городской электрички будут курсировать по "челночным" маршрутами. Вблизи станции "Почайна" железнодорожники будут ремонтировать пути", - говорится в сообщении.

Движение электропоездов будет организовано на участках:

"Дарница – Киев-Пассажирский – Почайна";

"Почайна – Киев-Пассажирский – Дарница".

Кроме того, станции "Левобережная", "Троещина", "Троещина-2" будут закрыты для пассажиров. Также движение автобусов № № 59, 61 будет приостановлено; движение трамваев №4, 5 будет организовано до станции "Генерала Ватутина".

Скриншот: Facebook/КП "Київський метрополітен"

Ранее сообщалось, что 26 ноября станция столичного метро "Арсенальная" не работала на вход.

Также мы писали, что на Троещину вместо метро может поехать скоростной трамвай.