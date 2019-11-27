Банки, другие кредиторы и претенденты на актив не имеют права требовать возврата имущества, которое принадлежало им ранее, если оно приобретено добросовестно. К такому выводу пришел Днепровский апелляционный суд по результатам рассмотрения дела №175/1064/17.

Оно касалось спора между известной компанией - ООО "Автокредит Плюс" - и водителем автомобиля Skoda (Superb) по договору финансового лизинга общим объемом 198,8 тыс. грн.

"Дело касалось одного договора и одного автомобиля, однако оно стало типовым для множества недовольных водителей, которые попали в неприятную ситуацию из-за ООО "Автокредит Плюс". Жалоб и проблем великое множество. Поскольку корни этой истории уходят к массовому изъятию Приватбанком заложенных автомобилей у своих проблемных заемщиков. В свое время они заманивали неплательщиков на свою штрафплощадку и изымали у них заложенные по кредитам машины: за то, что те не платили по займам. После этого банк не продал этот огромный автопарк, а решил через дружественную ООО "Автокредит Плюс" отдать их в финансовый лизинг, чтобы побольше заработать: они платили за пользование авто, выкупали ее по частям, как указанно в договоре. Люди платили по договорам лизинга, однако неожиданно их автомобили попали в розыск и их начали изымать уже работники полиции", - изложил "Стране" историю проблемы старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Он уточнил, что автомобили оказались в розыске, поскольку их решило вернуть себе ООО "Автокредит Плюс". Оно оспорило госрегистрацию машин, и передало их в розыск. Авто оказались в статусе угнанных, и их начали разыскивать по всей стране. Несмотря на то, что водители продолжали вносить платежи по договорам финансового лизинга.

"В ООО "Автокредит Плюс" решили подставить своих клиентов - оспорить свои договоры финансового лизинга. Почему они так поступили непонятно и это на самом деле неважно: или захотели дважды продать одни и те же машины, или у них отсудили автомобили первичные владельцы. Водителям, управляющим авто по договорам финансового лизинга, ничего не объяснили и ничего не компенсировать, их просто решили оставить за рамками закона и лишить выплаченных транспортных средств. Они оказались в ловушке. Однако Днепровский апелляционный суд вступился за людей и подтвердил их право на машины", - подчеркнул Кравец.

Водителями с договорами финансового лизинга официально назвали добросовестными приобретателями.

"Согласно ч. 1 ст. 10 Закона Украины "Об обеспечении требований кредиторов и регистрации обременений" в случае отчуждения движимого имущества должником, не имел права его отчуждать, лицо, которое приобрело это имущество по возмездному договору, считается его добросовестным приобретателем согласно статье 388 Гражданского кодекса Украины при условии отсутствия в Государственном реестре обременений движимого имущества сведений об обременении этого движимого имущества. Добросовестный приобретатель приобретает право собственности на такое движимое имущество без обременений", - говорится в постановлении по делу №175/1064/17.

Такой подход позволит водителям вывести машины из реестра разыскиваемых полицией, и оформить машины на себя после завершения выплат по лизингу.

Однако это не значит, что первичные владельцы, если захотят вернуть свои авто, останутся ни с чем. Если они закроют свои кредитные долги (те могут быть незначительными) перед банком, то также смогут рассчитывать на возмещение.

"Если будут закрыты долги по невыплаченному кредиту, то бывший владелец может рассчитывать на две вещи: либо на возврат авто, либо на компенсацию - если автомобиль успели перепродать", - объяснил "Стране» ситуацию адвокат, управляющий партнер юридической фирмы "Можаев и партнеры" Михаил Можаев.

Разъяснение статуса и возможностей последнего владельца имущества юристы назвали очень важным. Как в истории с договорами ООО "Автокредит Плюс", так и с другими подобными перепродажами активов. Что очень важно, поскольку в последние годы активно перепродавались проблемные кредиты и залоги по ним,

и новые владельцы автомобилей и недвижимости часто оставались незащитными. У них часто отсуживали купленное имущество и оставляли без компенсаций.

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