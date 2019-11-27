Президент России Владимир Путин утешил и обнял зарыдавшую в толпе пенсионерку из Санкт-Петербурга. Об этом в среду, 27 ноября, говорится в Telegram-канале журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.

"Бабушка в толпе заплакала, увидев, что президент уходит после общения с жителями Питера. Путин вернулся, выслушал жалобы на проблемы ее дочери, обнял и пообещал помочь", - говорится в опубликованном сообщении.

Владимир Путин посетил Санкт-Петербург для открытия памятника писателю-фронтовику Даниилу Гранину. После открытия он подошел к собравшимся местным жителям.

Как сообщала "Страна", по слова Сергея Лаврова, Владимир Путин на встрече Нормандского формата призовет Владимира Зеленского к прямым переговорам.

Напомним, что 26 ноября Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину. О чем они говорили разбиралась Олеся Медведева: