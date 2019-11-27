В среду, 27 октября, Вадима Альперина, о награде за которого объявлял президент Украины Владимир Зеленский, задержали сотрудники НАБУ на входе в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на свои источники.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали бизнесмена Вадима Альперина. По словам источникм, Альперина задержали после того, как он приехал в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Адвокат Альперина Андрей Федур ранее сообщил, что его клиент отнюдь не скрывается и впервые слышит, что его разыскивают правоохранители.

Ранее "Страна" рассказывала, кто такой Вадим Альперин, которого Зеленский назвал "крестным отцом контрабанды" и почему у него начались неприятности.

Также мы сообщали, что появились детали дела против Альперина.