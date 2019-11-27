Под Кременчугом неизвестные подорвали банкомат Ощадбанка и скрылись. ЧП произощло в райцентре Онуфриевка. В регионе введен план "Сирена". Об этом пишет MandarinNews.

Уточняется, что по данному факту открыто уголовное производство. Как сообщили в пресс-службе ГУНП Кировоградской области, полиция принимает меры, направленные на установление лиц, причастных к преступлению. Сумма убытка устанавливается.

Судя по опубликованному в местных СМИ фото, прогремел достаточно мощный взрыв, который полностью разнес банкомат.

Фото: kremen.today

В случае задержания злоумышленникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве грабители взорвали банкомат Приватбанка, но не успели забрать деньги.

Также мы сообщали, что под Харьковом воры пытались обчистить банкомат "Привата" с помощью воздушных шариков.