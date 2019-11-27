Представители Киева и Донецка не смогли прийти к соглашению об обмене пленными из-за разногласий в вопросе верификации лиц, которые подлежат этой процедуре. Об этом на своем сайте сообщила "омбудсмен" так называемой "ДНР" Дарья Морозова.

"Украинская сторона по-прежнему не меняет риторику своего поведения в отношении процессуальной очистки и очевидно не собирается доводить данный процесс до конца. В подобном же контрпродуктивном ключе было выстроено предложение со стороны Киева об односторонней верификации удерживаемых лиц. Однако, ввиду отсутствия доверия к украинской стороне и их нежелания идти на контакт, нашей стороной данное предложение было отклонено. В то же время, была достигнута договорённость об обмене информацией в преддверии следующей встречи по подтверждению нахождения лиц для возможного их включения в список на обмен", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 октября Морозова заявила, что в Донецке готовы к проведению нового обмена пленными с Киевом по формуле "52 на 85". По ее словам, Киев подтвердил наличие 85 человек, а Донецк - 52 людей.

Как сообщала "Страна", в "ДНР" сообщали о готовности провести с Киевом новый обмен пленными по формуле "50 на 88" еще в сентябре. По словам уполномоченной по правам человека, на переговорах в Минске 18 сентября удалось сверить списки пленных, при этом представители Киева тогда положительно отреагировали на предложенный механизм по прекращению уголовного преследования лиц после проведения обмена.