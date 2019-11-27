Тимофей Милованов - министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, который публично признался, что курил марихуану когда писал докторскую диссертацию в США, предложил поправки в Трудовой кодекс.

Он хочет убрать из Трудового кодекса страны оставшуюся со времен СССР норму о бесплатной выдаче молока рабочим вредных производств. Министр написал об этом на своей странице в Facebook и объяснил, что такая норма не подходит для современной европейской страны.

"Надо давать молоко за "вредность"? В Украине - в современной европейской стране XXI века - до сих пор действует норма, введенная в 1918 году Владимиром Лениным! Это советская норма - "молоко за вредные условия труда", - возмутился министр.

Фото: Facebook/Тимофей Милованов

Он также поставил под сомнение пользу молока для людей, работающих во вредных для здоровья условиях, и посетовал, что для снабжения бесплатным молоком 40 рабочих уходит ежедневный удой одной коровы.

"Каждый работник вредных производств должен получать поллитра молока в день, - продолжал министр. - Если коровка, скажем, дает 20 литров в день, то нужно 2,5 коровки на 100 человек. Однако польза от такой поддержки молоком сомнительна".

Фото: Facebook/Тимофей Милованов

По словам министра, положение о "молоке за вредность" берет начало с особого декрета Ленина, тогда нужно было выдавать молоко голодающим рабочим одного из заводов. Через год такая норма стала действовать на многих других промышленных предприятиях Советской России.

"Прошло более 100 лет, но этот коммунизм до сих пор есть в нашем Кодексе законов о труде", - заявил министр.

Скриншот: Facebook/Тимофей Милованов

Напомним, Милованов сообщил, что уволил 47 руководителей госпредприятий.

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