Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, что ее заработная плата составляет около 25 тысяч гривен. Об этом она рассказала в интервью с Наталией Влащенко.

"25. Чуть-чуть больше иногда. Ну как 25… Там 15, потом какие-то вот надбавки: за язык, за диссертацию, за еще что-то… И потом я летаю, и там, типа, $100-200, вот где-то так", - сказала она.

Слова Мендель о ее зарплате – на 1:19:29. Видео:YouTube/Vласть vs Vлащенко

Уточним, что президент Украины Владимир Зеленский в августе получил зарплату в размере 28 тысяч гривен. А вот глава Офиса президента Андрей Богдан за август получил 39 874 гривен зарплаты.

Напомним, во вторник, 26 октября, Кабинет министров озвучил свою позицию по задолженностям в зарплатах врачам и педагогам.

Также "Страна" писала, что в октябре 2019 года сумма государственного долга в эквиваленте в долларах США уменьшилась на 1,35% (по сравнению с сентябрем), или на 1,13 миллиарда долларов - до 81,83 миллиарда долларов.