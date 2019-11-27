Тема больничных и декретных, выплаты которых, как уже писала "Страна", на прошлой неделе приостановили, тянет на громкий скандал.

Ситуацию вокруг Фонда социального страхования на своем заседании, в среду, 27 ноября, обсуждало правительство, — сообщил нам источник, присутствовавший на Кабмине.

Напомним: на прошлой неделе Фонд социального страхования заявил, что останавливает выплаты больничных и декретных, так как деньги, запланированные в его бюджете по 2019 год по этой статье закончились. Фонд получил заявок на 13,5 млрд гривен, тогда как в бюджете было заложено только 12,5 млрд.

Средства на счетах Фонда есть, но их нужно перераспределить, что может сделать только Кабмин. То есть, причина блокировки выплат — сугубо бюрократическая.

Но это — только на первый взгляд. После этой новости из Фонда его куратор — Министерство социальной политики — тут же обвинило Соцстрах в "саботаже". Заместитель министра социальной политики Олег Коваль заявил, что в Фонде — "рейдерский захват". Якобы, глава исполнительной дирекции Евгений Баженков, который недавно восстановился в этой должности после скандального увольнения (его обвиняли в незаконном отчуждении имущества Фонда), вернулся на рабочее место незаконно.

Позже Коваль заявил, что Минсоцполитики не будет работать с "фигурантом уголовных дел" и сообщил, что они уже обратились в Минюст с просьбой пересмотреть действия государственного регистратора, восстановившего Баженкова в ранге госслужащего.

Перепалка между Минсоцполитики и Соцстрахом активно шла всю неделю. Чиновники активно обменивались выпадами как через официальные сайты своих ведомств, так и в Facebook.

На собрание Набсовета, назначенное на 26 ноября, правительственная сторона (то есть, представители Минсоцполитики), так и не явились, — рассказал наш источник. "Накануне вечером Коваль на своей странице в соцсетях опубликовал пост, в котором предложил перенести собрание на 29 ноября. Очевидно, это считалось "официальным переносом" даты заседания набсовета", — рассказал наш источник. В итоге заседание так и не состоялось.

Понятно, что "бунт" подконтрольного Минсоцполитики и Кабмину Соцстраха не мог пройти мимо правительства.

Главное решение Кабмина — внесение изменений в бюджет Фонда. То есть, правительство разблокировало выплаты (еще на прошлой неделе Баженков заявил, что платить начали, но "под его личную ответственность").

То есть, теперь причину громкого скандала с больничными убрали — их продолжат платить в штатном режиме. Другое дело, что из-за дефицита средств (прядка 1,5 млрд) уже есть задержки — порядка месяца-полутора. И они никуда не денутся.

Впрочем, сейчас выплаты отходят на второй план, так как началась борьба за сам Соцстрах. Как уже писала "Страна", возвращение Баженкова оказалось для Минсоцполитики неприятным сюрпризом. Якобы, на его место хотели поставить Валерия Ситайло, а протекцию ему, по данным нашего источника, составляет замминистра социальной политики Олег Коваль, который первым заявил о "рейдерском захвате" Соцстраха.

Но, как сообщил "Стране" представитель Федерации профсоюзов, власти готовят более масштабные изменения в Фонде. "Речь идет об узурпации Соцстраха. Сейчас в набсовете по сеть представителей от профсоюзов, работодателей и правительства. При этом правительство выполняет еще и функцию надзора и согласования. Но уже план в парламент законопроект №2275, принятие которого сделает Фонд социального страхования полностью подконтрольным Кабмину", — рассказал наш источник.

Как указано в пояснительной записке к этому проекту, целью его принятия является "приведение в соответствие расходов Фонда социального страхования с его финансовыми возможностями, обеспечение экономного и рационального использования средств Фонда, усиление ответственности членов правления и должностных лиц исполнительной дирекции Фонда".

От паритетного принципа в набсовете хотят вообще оказаться. Прописано лишь, что в набсовете будут представители государства и "субъекты социального страхования". Кабмин хочет увеличить свою квоту до 10 человек, а квоты профсоюзов и работодателей уменьшить до четырех человек. Это позволит правительству полностью контролировать Соцстрах.

Также из функций набсовета убрали назначение главы исполнительной дирекции.

Членов набсовета и руководство Фонда предлагается внести в список лиц, на которых распространяется закон о противодействии коррупции, то есть, планируется усилить ответственность за имущество и деньги Соцстраха.

Прописали и новые требования к больничным — их нужно будет снабжать "медицинскими выводами", которые аргументируют, почему человек не мог работать и нуждается в больничном. То есть, получить выплаты по "левым" больничным станет сложнее, ведь под таким медицинским заключением должна быть подпись конкретного врача, которого реально привлечь к ответственности за липовую справку. Кроме того, такие медицинские заключения будут вносится в реестр наравне с самими больничными листами. Не исключено, что сами врачи, опасаясь обвинений в выдаче "неправильных" заключений, будут отправлять людей на больничные реже, что и позволит решить вопрос экономии средств Соцстраха.