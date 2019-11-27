Сегодня Кабмин определился с кандидатурой уполномоченного по вопросам языка. Им стал на удивление не Тарас Креминь, который еще летом победил в конкурсе, устроенном ранее омбудсменом Людмилой Денисовой.

Впрочем, промежуточная победа Креминя неудивительна - он, как и Денисова выходец из партии "Народный фронт". Оба были депутатами от этой фракции.

Поэтому изначально вероятное назначение Креминя - кстати, одного из авторов закона о тотальной украинизации - рассматривалось многими как возвращение во власть старых, еще порошенковских кадров.

Но в итоге вместо него назначили женщину-филолога Татьяну Монахову. Она, как и Креминь, из Николаева. Однако на этом сходства кончаются - Монахова не обладает столь богатой политической биографией, как ее бывший главный конкурент на пост языкового омбудсмена.

Точнее, о ней вообще мало что известно - кроме стандартных для доцента-филолога регалий. Видимо, сочли в Кабмине, именно такой человек будет создавать меньше всего проблем в правительстве и с ним будет легче вести дела.

"Страна" разбиралась в биографии Татьяны Монаховой, у которой, как удалось выяснить, довольно радикальные взгляды на украинизицию.

Кто такая Татьяна Монахова

Татьяна Монахова родилась 2 июля 1980 года в Николаеве. В 2002 году окончила Николаевский государственный педуниверситет им. В. Сухомлинского по специальности "учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы".

На Facebook указано, что она замужем, однако другой личной информации нет. Страница закрыта для пользователей, не состоящих в друзьях - при том, что на нее подписано более полутора тысяч человек.

Декларация Монаховой на сайте НАПК отсутствует.

Стажировалась будущая омбудсмен на сайте Delo.ua, а также на открытом телеканале Offener Kanal Magdeburg (г. Магдебург, Германия) по программе Министерства иностранных дел Германии и Media Development Fundation.

Татьяна Монахова. Фото: chmnu.edu.ua

В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему "Современные стратегии текстообразования в украинском языке" в Одесском национальном университете им. И. И. Мечникова.

Татьяна Монахова - доктор филологических наук, доцент, автор более 40 научных публикаций, среди которых: "Народничество, модернизм и постмодернизм в лингвистике", пособия "Дискурсивная риторика", "Украинская диалектология", "Культура украинского языка".

Сейчас она возглавляет кафедру журналистики ЧНУ имени Петра Могилы в Николаеве. Хотя среди известных в Украине журналистов ее нет.

Если не считать журналистикой ряд незначительных эпизодов - Монахова является колумнистом нескольких интернет-изданий, где пишет короткие тексты "за жизнь". А также автором и ведущей телепрограммы "Диагональ" на Петр Могила ТВ, в которой она разговаривает с деятелями культуры и искусства.

Однако в ряде ее текстов можно найти интересные мысли, которые касаются новой работы Монаховой.

"Кнут дает свои плоды". Взгляды мовного омбудсмена

Так, например, она считает, что украинизация не просто нужна - ее кроме пряника, нужно проводить и кнутом. А украинское общество Монахова мечтает видеть "гомогенным".

"Всегда была мечта взрастить, построить или сконструировать мощный гомогенный монолит украинства - общества единомышленников, говорящих на государственном языке, не имеющих расхождений по ключевым государственническим вопросам. Монолит создают и кнутом, и пряником", - пишет Монахова.

"Пряник" она видит в создании качественного украиноязычного продукта - вроде "Океана Эльзы" или "Воплей Видоплясова". А "кнут" - в квотах.

"Кнут, однако, тоже дает свои плоды. Введенные квоты на украиноязычный контент показали как готовность авторов создавать песни и фильмы на государственном языке, так и готовность людей их слушать и смотреть", - считает новый языковой омбудсмен.

Интересно, что после заявлений о благости "кнута", доцент пишет: "Формировать толерантное общество — значит воспитывать договороспособность в людях".

Монахова также призывает зарегулировать интернет и поставить его под контроль государства.

"В законодательстве Украины об информации и СМИ отсутствует термин "интернет". Соответственно, интернета в стране де-юре не существует. Выходит, информационная безопасность страны нуждается в общественной дискуссии и четко прописанных законах", - считает она.

Отметим, что новая власть уже именно такие законы и разрабатывает. А языкового омбудсмена, как уже сообщалось, утвердил как раз автор идеи "большого украинского брата" в интернете - гуманитарный министр Владимир Бородянский.

Еще одна интересная фраза Монаховой: "Я разделяю человечество на народников, модернистов и постмодернистов".

Впрочем, Татьяна Монахова - это явно менее радикальный выбор, чем Тарас Креминь, за которого "топили" лоббисты закона о тотальной украинизации. Они на днях даже писали пост в Facebook, в котором призывали не назначать Монахову.

Король анонимок. Что должен делать "шпрехенфюрер"

Деятельность уполномоченного регулируется законом о тотальной украинизации, который был подписан Петром Порошенко весной - и так и не пересмотрен Владимиром Зеленским. Хотя он и обещал изучить скандальный закон, который украинизирует не только государственную, но и частную сферу - услуги, прессу, документооборот в частных компаниях.

Уполномоченный подает в Кабмин предложения по языковой политике. Он проводит монторинг исполнения скандального закона и принятых по нему госпрограмм.

Одно из основных положений – Уполномоченный рассматривает жалобы на нарушение положений мовного закона и на бездействие властей. И имеет право требовать служебного расследования и привлечения к дисциплинарной ответственности чиновников на всех уровнях властной вертикали.

Эти требования "мовного обмудсмена" являются обязательными к рассмотрению. То есть служебное расследование органы власти должны будут начать в любом случае.

В законе оговорен механизм этих жалоб – их можно подавать как обычным, так и электронным письмом. Причем в последнем случае допускаются даже анонимки.

"В электронной жалобе должна быть указана электронная почта, на которую заявителю может быть направлен ответ, или сведения о других средствах связи с ним. Применение подписи при отправке электронного обращения не требуется", - говорится в законе.

В ответ на анонимку уполномоченный может назначить языковую экспертизу и провести "контроль за использованием государственного языка". Срок рассмотрения жалобы – 30 рабочих дней.

Самое интересное – это право уполномоченного составлять протоколы и штрафовать "в случаях, установленных законом". Он имеет право составлять акты по контролю над использованием госязыка. Также составлять акты и протоколы могут представители уполномоченного.

Как это выглядит в трактовке закона:

1) получать по своему требованию копии документов и другую информацию, необходимую для осуществления контроля за применением государственного языка;

2) беспрепятственно посещать органы власти и присутствовать на всех их заседаниях

3) получать копии документов и другую информацию от общественных объединений, политических партий, других юридических лиц.

Если в течение 30 дней органы власти, общественные организации или юрлица не предоставят необходимые документы, то "омбудсмен" обращается снова. И тогда в случае игнора – их ждет штраф, налагаемый уполномоченным.

То есть не отвечать уполномоченному можно в течение двух месяцев.

Еще одна обязанность мовного инспектора – писать ежегодный отчет о своей деятельности, который публикуется до 1 мая в открытом доступе.