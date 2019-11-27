Премьер-министр Швеции приедет в Киев 4 декабря и встретится с Зеленским и Гончаруком
Визит премьер-министра Швеции Стефана Левена (Stefan Löfven) в Киев назначен на среду, 4 декабря. Он намерен встретиться с представителями властей Украины, гражданского общества, а также студентами.
Об этом сообщается на фб-странице посольства Швеции в Украине в среду, 27 ноября. Ожидается, что Левен проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Алексеем Гончаруком.
Кроме того, у него запланированы встречи с представителями гражданского общества и выпускниками Киевской школы экономики, которую Швеция поддерживает. Также в фокусе визита сотрудничество в сфере реформ, вопросы торговли и отношения ЕС с Украиной.
Фото: facebook.com/EmbassyofSwedeninKyiv
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Напомним, что правительство Швеции будет использовать название Belarus вместо Vitryssland.