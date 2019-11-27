Главой харьковской ячейки партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" был избран Игорь Райнин, который ранее был главой администрации бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает издание KharkivToday.

Как сообщается, соответствующее назначение произошло 27 ноября во время закрытого заседания в местном офисе ОПЗЖ. На представлении Райнина также присутствовал сопредседатель фракции Юрий Бойко.

"В свое время, когда он был у власти и занимал позицию главы Администрации, это мы его уговаривали там остаться. Я сейчас могу это сказать, а раньше не было возможности. Вот он вместе с нами защищал в самое сложное время Харьков, Луганск, Донецк и не давал окончательно унизить нас", — заявил Бойко.

Видео: YouTube/KHARKIV Today

Напомним, на прошлой неделе Райнин в интервью "Стране" рассказал о причинах поражения Порошенко.

"В избирательной кампании я не участвовал, у нас в определенной мере разошлись видения государственной политики в отношении восточных и южных областей страны. С одной стороны, никто не ставил под сомнение их важность и необходимость развития, с другой - вся государственная политика и кампания были построены на уменьшении роли и значимости юго-востока. Для меня это болезненно. Я родился и вырос в Харькове. Я очень хорошо чувствую и понимаю моих земляков. Я не мог принять такую идеологическую тактику", - признался в интервью "Стране" Райнин.

Также он отметил, что на востоке иначе относятся к идеологической триаде кампании Порошенко "Армия, язык, вера", чем на западе Украины.

"На мой взгляд, юго-восток просто не увидел себя в этой триаде. При этом нельзя говорить, что данные регионы не патриотичны. Это абсолютно не так, достаточно много военных из этой части страны защищают Украину. Просто государственная политика как бы не втянула в себя людей. Они не почувствовали себя востребованными до конца, в том числе и во время избирательной кампании. Я одинаково люблю всю Украину от Закарпатья до Донбасса, мы единая страна. Но в ней каждый человек должен чувствовать себя вовлеченным в государственный процесс. А было слишком много решений, которые не были восприняты юго-востоком. Отсюда такие результаты голосования в этих регионах. Я об этом предупреждал", - сказал Райнин.

По его словам, Порошенко предупреждение услышал, но никаких мер не предпринял.

"Наверное штаб видел кампанию по-другому", - считает Райнин.

Также он сказал, что из всех партий ему сейчас наиболее близка позиция "Оппозиционной платформы За жизнь".

Ранее сообщалось, что Игорь Райнин прокомментировал конфликт Кернеса и нового губернатора Харьковщины.