В первый день зимы прокуроры отмечают свой профессиональный праздник. В мире - день неврологов и борьбы со СПИДом. День ангела у Романов и Николаев.

Праздники в Украине

Сегодня День работников прокуратуры. Его установили указом президента 2 ноября 2000 года с целью подчеркнуть особый вклад прокуроров в формирование Украины как правового государства.

Народные и церковные праздники

Православные почитают память великомучеников Романа и Платона, проповедующих христианство в 4 веке. Оба святых пострадали за веру: их подвергли пыткам и казнили. До конца своих дней они оставались преданными Христу, мучения не сломили их.

Если с утра стояла плюсовая температура, то в начале зимы будет оттепель. Если в полдень вьюга и морозно - такой будет и середина зимы. А если под вечер начнется метель - зимний сезон задержится.

Международные праздники

Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. Его учредили по инициативе Генассамблеи ООН в 1988 году. Впервые болезнь зарегистрировали 5 июня 1981 года. Она развивается на фоне длительной ВИЧ-инфекции. Символом борьбы со СПИДом является красная ленточка. Все акции и просветительские мероприятия проводятся сегодня с этим символом.

Также сегодня профессиональный день невролога. Нервная система человека принимает участие во всех процессах жизнедеятельности. А нарушения в этой области могут привести к сбоям в работе многих органов и функций организма. Врачи-неврологи советуют беречь свою нервную систему, отказаться от вредных привычек, вести ЗОЖ, чаще бывать на свежем воздухе.

События и даты

В 1800 Вашингтон стал столицей США.

В 1761 году родилась французский скульптор Мари Тюссо, создавшая в Лондоне Музей восковых фигур. Филиалы музея есть также в других городах, включая Амстердам, Гонконг, Лас-Вегас, Нью-Йорк и Вашингтон. В 1850 году мадам Тюссо умерла.

В 1887 году была напечатана первая книга про Шерлока Холмса - роман "Этюд в багровых тонах".

В 1918 году родился украинский композитор Платон Майборода, автор "Пісні про рушник", "Київський вальс" и "Моя стежина".

В 1924 году в Эстонии началось Перводекабрьское восстание.

В 1945 году была основана Международная демократическая федерация женщин.

В 1953 году в Чикаго вышел дебютный номер журнала "Playboy", обложку которого украсил снимок обнаженной Мэрилин Монро. В дальнейшем глянец Хью Хефнера выходил каждый месяц, а внутри на развернутом вкладыше размещалась фотография красивой обнаженной девушки.

В 1959 году в Вашингтоне был заключен международный Договор об Антарктике, который предусматривал демилитаризацию района и использование его как зону, свободную от ядерного оружия.

В 1991 году в Украине прошли президентские выборы и Всеукраинский референдум о независимости. В этот же день состоялись первые всенародные выборы президента Казахстана.

Сегодня знаменитому пародисту и непревзойденному мастеру репризы Геннадию Хазанову исполняется 74 года. Он сыграл в известных моноспектаклях "Очевидное - невероятное", "Вчера, сегодня, завтра", "Масенькие трагедии", "Избранное", "Чужие юбилеи".

Именины

Сегодня День ангела у Анастасия, Николая, Платона и Романа.