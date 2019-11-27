В среду, 27 ноября, Кабинет министров Украины принял решение о начале второго этапа медреформы, которая начнется уже с 1 апреля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Так, началом второго этапа медицинской реформы станет Программа медицинских гарантий, которую сегодня приняли чиновники. Она будет работать для всех видов медицинской помощи.

"Государство уже оплачивает медицинские услуги на уровне первичного звена по принципу "деньги ходят за пациентом". Человек обращается к семейному врачу, педиатру или терапевту и получает услуги бесплатно. Врач, который обслуживает многие пациенты, получает достойную зарплату. Теперь новые правила финансирования начнут работать для специализированной медицинской помощи, так называемого вторичного звена", - утверждает премьер Алексей Гончарук.

Теперь, согласно законодательству, медицинские учреждения должны будут заключить договора с Национальной службой здоровья. Коммунальные больницы будут подключены к системе электронного здоровья eHealth.

Уточним, что согласно решению Кабмина, в Украине будут введены специальные госпитальные округа. Это якобы поможет увеличить качество сети медицинских учреждений за счет сокращения округов.

Напомним, 4 сентября министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что запуск реформы системы здравоохранения на вторичном уровне состоится в апреле 2020 года.

Ранее "Страна" писала о том, что глава Минздрава рассказала о своих связях с Радуцким, который называл ее своим человеком.